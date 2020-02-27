والد أخو هيثم أحمد زكي: كلام أشرف زكي فيه إهانة

27 فبراير 2020 - 10:15 ص

هاجم عز الدين بركات، والد رامي، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعد تصريحاته وإعلانه مقاضاة رامي، بعدما باع الأخير الشقة بمقتنياتها، وأنه عاد لمصر ليس من أجل تلقي العزاء في أخيه، بل "عشان يعمل بيزنس".



ورد بركات خلال تصريح صوتي في برنامج "MBCTrending"على تصريحات نقيب الممثلين أن "الكلام اللي قاله أشرف زكي كلام مش مضبوط وفيه إهانة".





وأضاف: "أعتقد أنه يستحق فعلا إنه يقاضى، مش عارف إيه الغرض من كلامه، هل الغرض منه التشهير هل الغرض منه حقد نفسي، إيه اللي حصل فجأة إن هو يتخذ مثل هذا الموقف الغريب جدًا يعني".