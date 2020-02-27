شيرين تكشف عن إجرائها عملية دقيقة في الرحم

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شيرين
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شيرين عبد الوهاب

ورم

رحم

استئصال

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن خضوعها لعملية إزالة ورم في الرحم، موضحة أن ذلك هو سبب زيادة وزنها في الفترة الأخيرة. 

وقالت شيرين عبد الوهاب أثناء لقائها فى برنامج "ذا انسايدر" بالعربي، إن الورم تسبب في زيادة وزنها بمنطقة البطن، وهو ما دفع البعض للاعتقاد بحملها.

وأوضحت شيرين عبد الوهاب: "بعد استئصال الورم الليفي الكبير على الرحم، تناولت بعض العقاقير التى تحبس الماء فى الجسم؛ ما زاد من حجم وزنى أيضا".

يذكر أن شيرين عبد الوهاب قدمت منذ أيام آخر حفلاتها الغنائية فى الكويت والتي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.  


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