"بنتي سحلتني".. راوية صادمة لأم تشتكي ابنتها للرئيس

27 فبراير 2020 - 10:06 ص

انهارت سيدة تدعى زينب فاروق، بالبكاء على الهواء، بسبب قسوة ابنتها عليها، قائلة: "بنتي سحلتني وضربتني، دا غير السب والقذف، رغم أني علمتها تعليم عالي".

وأضافت " فاروق"، قصتها خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، قائلة: "علمت بنتي وحصلت على 5 شهادات مختلفة، ولكن بعد مرور الوقت وظهور التكنولوجيا تغيرت بنتي عاوزانى أكتبلها بيتى اللى ورثته من أبويا مش من أبوها".

وتابعت: "أنها ربت ابنتها بمفردها بعدما انفصلت عن زوجها منذ 25 عاما، لافتة إلى أن ابنتها بالتعاون مع حماتها ذهبا لطبيب وانتحلت حماتها شخصيتها لتستخرج شهادة أمراض عقلية مزورة من أجل الحجر عليها".

وأكملت: "بنتي طلعت لى تقرير طبي لازم أدخل مصحة نفسية في عام 2016، بنتي عملتلي رعب وبخلي جيراني يأمنوا الطريق ليا عشان أنزل".

وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة حرمه انتصار السيسي، إصدار قانون لعقوق الوالدين، متابعة: "عندما يكبر الشخص يضعف ويسيطر عليه أبناؤه"، متسائلة: "أين قانون عقوق الوالدين؟".

