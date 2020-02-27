  • الخميس 27 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر10:29 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة من الفيديو

"بنتي سحلتني".. راوية صادمة لأم تشتكي ابنتها للرئيس

سد النهضة

معتز عبد الفتاح:"إثيوبيا بتحط الحبل حولين رقبتنا"

مشاهد مؤثرة من جنازة مبارك

أمنية خطيرة تمناها مبارك قبل وفاته

المستشار مرتضي منصور

مرتضى منصور لـ"الجنايني": لو راجل اطلعلي

علاج كورونا بتربة كربلاء

معمم شيعي: تربة كربلاء "مضاد حيوي" للقضاء على كورونا

الأهلي وبيراميدز

مفاجأة.. نجم الأهلي يوقع لبيراميدز 3 سنوات

منع رئيس الخطوط الكويتية من دخول المملكة

السعودية.. منع رئيس الخطوط الكويتية من دخول المملكة.. لهذا السبب

الدولار

ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

موسيماني يحذر لاعبيه من سيناريو مباراة الزمالك والوداد

منسق صن داونز: قلت لمدرب الفريق "لن تستطيع هزيمة الأهلي أبدًا"

فجر السعيد: رفع المقاطعة مع إسرائيل هو الحل

فجر السعيد تفجر مفاجأة عن النائب الكويتي التي زعم انتشار كورونا بمصر

"بنتي سحلتني".. راوية صادمة لأم تشتكي ابنتها للرئيس

الحياة السياسية

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
Advertisements

إيمان هاني

سحل

بسمة وهبة

فتاة

أون إي

أم

انهارت سيدة تدعى زينب فاروق، بالبكاء على الهواء، بسبب قسوة ابنتها عليها، قائلة: "بنتي سحلتني وضربتني، دا غير السب والقذف، رغم أني علمتها تعليم عالي".
وأضافت " فاروق"، قصتها خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، قائلة: "علمت بنتي وحصلت على 5 شهادات مختلفة، ولكن بعد مرور الوقت وظهور التكنولوجيا تغيرت بنتي عاوزانى أكتبلها بيتى اللى ورثته من أبويا مش من أبوها".
وتابعت: "أنها ربت ابنتها بمفردها بعدما انفصلت عن زوجها منذ 25 عاما، لافتة إلى أن ابنتها بالتعاون مع حماتها ذهبا لطبيب وانتحلت حماتها شخصيتها لتستخرج شهادة أمراض عقلية مزورة من أجل الحجر عليها".
وأكملت: "بنتي طلعت لى تقرير طبي لازم أدخل مصحة نفسية في عام 2016، بنتي عملتلي رعب وبخلي جيراني يأمنوا الطريق ليا عشان أنزل".
وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة حرمه انتصار السيسي، إصدار قانون لعقوق الوالدين، متابعة: "عندما يكبر الشخص يضعف ويسيطر عليه أبناؤه"، متسائلة: "أين قانون عقوق الوالدين؟".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أم تخطف قلوب السوشيال ميديا من أمام قبر ابنتها
» الكويت.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43
» مدرب صن دوانز: الفوز علي الأهلي يحدث مرة واحدة في التاريخ
» ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 23 في إيران
» خالد الغندور: طارق حامد أخبرني بمفاجأة عن مباراة السوبر
» خبر صادم لجماهير الأهلي بشأن فايلر
» فنانة شهيرة: هذا المنتج اقتحم شقتي واغتصبني بالقوة
» 721 جنيهًا.. أسعار الذهب تشهد انخفاضًا اليوم
» مستثمر مصري يفجر مفاجأة عن سعر الأسماك
» تسجيل أول وفاة بسبب "كورونا" فى فرنسا
» مواطن يلقي بنفسه من الطابق الخامس حزنًا على وفاة مبارك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:13 م

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:56

  • عشاء

    19:26

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"