مرتضى منصور لـ"الجنايني": لو راجل اطلعلي

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فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، النار على عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم بعد العقوبات التي تم تنفيذها من قبل لجنة الانضباط على لاعبي الأبيض خلال الفترة الماضية، قائلا:" اللي بتعمله غير قانوني يا جنايني ".

 وأضاف رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "زملكاوي"، قائلا: "أنا بعلمك القانون يا عمرو يا جنايني مفيش عقوبات من غير لائحة غصب عنك أنا بعلمك القانون".

وتابع: "لو راجل اطلع ورد على كلامي وقول اللائحة دي قانونية ولا لأ، لو راجل اطلع رد عليا، انت ومحمد فضل، مستكملا: "مصر دولة قانون وتتعامل بالقانون، ويجب على الاتحاد المصري لكرة القدم الالتزام باللوائح والقوانين".

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