» مدرب صن دوانز: الفوز علي الأهلي يحدث مرة واحدة في التاريخ

27 فبراير 2020 - 09:50 ص

تحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، عن قوة النادي الأهلي، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة، في ذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلا:"الأهلي فريق قوي ومنظم ".



وأضاف موسيماني، خلال تصريحات عبر برنامج "اللعيب"، الأهلي يقدم عروضا مميزا في الفترة الأخيرة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، و ليس من السهل على أي مدير فني الفوز بكل مباريات الدوري.



وتابع مدرب صن داونز،: "لو لم أكن مخطئا، لاعبو الأهلي سجلوا 45 هدفا واستقبل الفريق 3 أهداف فقط في شباكه، فهذا الرقم لم يحققه حتى برشلونة مما يوضح قوة الأهلي، لكنني لا أعتقد أننا سنكرر نتيجة العام الماضي، الفوز على الأهلي بخمسة أهداف أمر يحدث مرة واحدة في التاريخ".

