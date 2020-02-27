فجر السعيد تفجر مفاجأة عن النائب الكويتي التي زعم انتشار كورونا بمصر

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شنت الإعلامية الكويتية هجوما شرسا على النائب الكويتي محمد براك المطير الذي زعم في تغريدة له انتشار "فيروس كورونا" في مصر والتعتيم عليه .

وقالت "فجر" في سلسلة تغريدات: معالي وزير الخارجية #الكويتي النائب الفاضل محمد المطير يضر بمصالحلنا القومية مع الشقيقة مصر باتهامه إياها بإخفاء تفشي فايروس #الكورونا ويضر بمصالح المساكين اللي رادين لشغلهم من الرافدين من أرض الكنانة ... وانت حر الله يحفظك حفيد السادة.

وألمحت فجر إلى أنه ربما ما يقوله النائب الكويتي له علاقة بحسابات سياسية لديه في بلده ،قائلة: وزير الصحة باقي في مكانه ولا تتوقعون إن #المطير وزميله #بوهابف قادرين على طرح الثقه بوزير فآخرهم كما رأينا عشرة طرح الثقة وخمسة آخرون وشوووكررررن.

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