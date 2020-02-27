كيف تصرف مبارك حين عرضوا عليه فيلم "السفارة في العمارة"؟

27 فبراير 2020 - 07:28 ص

كشف زكريا عزمي - رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم الرئيس الراحل مبارك - تفاصيلا مهمة عن علاقته بفيلم السفارة في العمارة الذي كان يتناول العلاقات بإسرائيل .



وقال "عزمي" في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: مبارك لم يتدخل في أي عمل فني ، وكان مع حرية الفن والإعلام.



وأضاف: عندما عرضوا على مبارك فيلم (السفارة في العمارة) الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام ، فأمر مبارك بعرض الفيلم على الفور.



