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سر غياب المشير طنطاوي عن جنازة مبارك

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المشير طنطاوي

جنازة مبارك


كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري  أسباب غياب المشير طنطاوي عن جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك التي أقيمت أمس الأربعاء وحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال في تصريحات تلفزيونية: أتوقع أن المشير طنطاوي غاب عن الجنازة بسبب حالته الصحية ، ولا أتصور الأمر في سياق غير ذلك.

وأضاف: كانت هناك عدة رسائل في جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الأولى كانت تقول إن الدولة المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعاملت بشكل حضاري مع رئيس سابق لا أحد يستطيع أن يشكك في وطنيته، خاصة أن هذا الرئيس حمى البلاد من الفوضى عندما تخلى عن السلطة وتسليم القيادة إلى القوات المسلحة.

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