القاهرة 12.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غد الخميس، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، مع ظهور شبورة مائية تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة من البلاد، وظهور شوائب عالقة على القاهرة الكبرى، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وتستمر حالة الطقس في التحسن يومي الجمعة والسبت، ويتوقع أن يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، وتتكاثف الشبورة المائية صباحا وتصل لحد الضباب، وتكون الرياح معتدلة، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة.

طقس الخميس 27 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 09.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 10.