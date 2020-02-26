ماذا قال الديوان الملكي عن وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز؟

26 فبراير 2020 - 09:06 م

أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانًا رسميًا ينعى فيه الأمير طلال بن عبدالعزيز، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 72 عاماً، بعد تدهور وضعه الصحي في أحد مستشفيات الرياض.

وحسب وسائل إعلام سعودية، جاء نص البيان كالتالي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 3 / 7 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وعمل الأمير الراحل موظفاً في إمارة منطقة الرياض في المكتب الخاص لأمير الرياض سابقا سلمان بن عبد العزيز آل سعود من عام 1400هـ حتى عام 1425هـ وقد تقاعد من عمله لظروف والدته الصحية رحمها الله.

يشار إلى أن الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود الابن الحادي والعشرون من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود ولد في عام 1371هـ/1952م في العاصمة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية .

الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود الابن الحادي والعشرون من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعودولد في عام 1371هـ/1952م ولد في العاصمة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

و بدأ ودرس تعليمه الأبتدائي في عام 1377هـ/1958م وتخرج منه في عام 1384هـ/ 1964م فبدأ تعليمه المتوسط في عام 1384هـ/1964م وتخرج منه في عام 1387هـ/1967م ثم درس الثانوية في عام 1390هـ/1970م وتخرج منه في عام 1393هـ/ 1973م تخرج من معهد الأنجال بالثانوية العامة ثم تخرج من جامعة الملك سعود.