» مواطن يلقي بنفسه من الطابق الخامس حزنًا على وفاة مبارك

أقدم شخص على الانتحار من الطابق العلوي، بمحافظة الشرقية، وتحديدًا في مركز فاقوس، بعد مشاهدته مراسم تشييع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

البداية بدأت بتلقي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بانتحار "أحمد ع" 40 سنة، قفز من الطابق الخامس بمنزله حزنًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وتبين أن المتوفى يعاني من مرض نفسي، ووقت تشييع الجنازة كان يجلس على مقهى يتابع الجنازة،وترك المقهى وصعد إلى الطابق الخامس، وقفز في الشارع ليفارق الحياة.

وأكد أحد أهالي مركز فاقوس بمحافظة الشرقية أن الشخص المنتحر بإلقاء نفسه من أعلى عمارة كان يجلس علي المقهى يشاهد مراسم تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسني مبارك وفجأة غادر المقهى وصعد إلى الطابق الخامس بذات العقار الكائن به المقهى وألقي بنفسه ليفارق الحياة جثة هامدة.

وأضاف، أنه لا يعلم إذا ما كان الشخص انتحر بسبب حزنه على الرئيس الأسبق أم لا؟ ولكن قضاء الله نفذ ولم يبق إلا الدعاء له.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى "فاقوس" المركزي، تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.