حقيقة فيديو لـ"كورونا" أثار الذعر بالسعودية

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كورونا اليوم

كشفت السلطات السعودية حقيقة فيديو متداول لمريض مصاب بكورونا، بعد لغط كبير دار حوله.

ونقلت صحيفة "سبق" تأكيد المتحدث الرسمي لـ"صحة الشرقية" أسعد سعود أن المقطع المتداول مجرد فرضية وهمية، ولم تسجل أي حالة مصابة بالفيروس.

قال بحسب الصحيفة: "إنه إشارةً إلى ما يتم تداوله بشأن مقطع يُعتقد أنه لحالة مصاب بفيروس "كورونا" بالشرقية نودّ توضيح أن المقطع هو مجرد فرضية وهمية في إحدى المناطق، مؤكداً أنه لم تسجل حتى الآن في المنطقة الشرقية أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

وضجت منصات التواصل بالمملكة بصفحات في مواقع التواصل بفيديو عن إصابة حالة بفيروس "كورونا" قادمةً من البحرين عبر جسر الملك فهد قبل أن تتبين حقيقته.


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