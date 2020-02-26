طائرة الأهلي تتأهل إلى نهائي البطولة العربية

26 فبراير 2020 - 08:10 م

تأهل الفريق الكروي الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي فاز فريق إلى نهائي البطولة العربية بعد الفوز على الأهلى البحرينى بنتيجة 3 /2 في إطار نصف نهائي البطولة التى تستضيفها مصر.

بينما يتقابل الزمالك مع كاظمة الكويتى بعد قليل في نفس الدور.. وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى حسام عبد العزيز على نظيره السيب العمانى بنتيجة. 3/1 فى إطار ربع نهائى البطولة العربية التى امس ليتأهل إلى نصف النهائى ، فيما فاز فريق الأهلى على السلام العماني فى نفس الدور بنتيجة 3/2 .

وتأهل الزمالك إلى دور الربع نهائى بتحقيق الفوز فى جميع مبارياته بالدور الأول على كل منوادى موسى الأردنى 3 / 0، وغاز الجنوب العراقى 3 / 0، قبل الفوز على بنى ياس الإماراتى 3 / 1، وأخيرا السلام العمانى 3 /0.

وحصلت الفرق المشاركة فى البطولة على راحة من المباريات الأثنين الماضى ، على أن تختتم المنافسة غدا الخميس.

تأهل فريق الأهلى إلى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة على صعيد المجموعة الأولى بالفوز على السيب العمانى 3 / 1، أساريا الليبى 3 /0، وخيبل اليمنى 3 / 0.