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«تريزيجيه»: جاهزون للمباراة النهائية أمام مانشستر سيتي

الرياضة

تريزيجيه
تريزيجيه
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أمير سعد

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المصريون

تريزيجيه

تحدث محمود حسن تريزيجيه، صانع ألعاب فريق أستون فيلا والمنتخب الوطني، عن مواجهة مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وتأهل أستون فيلا إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بفضل هدف تريزيجيه القاتل أمام ليستر سيتي، فيما تأهل المان سيتي للمباراة النهائية بعد فوزه على يونايتد بمجموع المباراتين بنتيجة 3 - 2.

وفي مقابلة تلفزيونية لتريزيجيه مع الموقع الرسمي للفريق، أكد:" نحن جاهزون للمباراة النهائية بكأس الرابطة أمام مانشستر سيتي".

وأضاف:" نشعر بالثقة بالطبع لأننا صعدنا للمباراة النهائية بفضل المجهود الجاد من جميع  اللاعبين، والفضل يعود للجميع".

وأشار:" سعيد بهدفي الذي سجلته، ولكنه اتى بفضل زملائي الذين يساعدوني كثيرًا من اجل تحقيق ذلك".

وأضاف:" شعور مذهل عندما تلعب على ملعب فيلا بارك، هناك العديد من الجماهير الرائعين الذين يدعمونا دائمًا، ونحن نقاتل من أجلهم ليكونوا سعداء، وسنفعل أي شئ لتحقيق ذلك".

وأكد:"مباراة الأحد ستكون مباراة كبيرة، وسوف نقاتل سويًا الفريق والجماهير من أجل تحقيق الانتصار".

وأتم: نشعر بالثقة، كل اللاعبين يتدربون بجدية من أجل مباراة الأحد، لتحقيق النصر والظفر باللقب".


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