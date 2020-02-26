انهارتا من البكاء.. يسرا وإلهام شاهين تحتضنان جمال مبارك

26 فبراير 2020 - 07:53 م

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للفنانة يسرا أثناء مشاركتها في جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وتواسي نجله جمال.

وظهرت يسرا وهي تحتضن جمال مبارك، ومنهارة من البكاء حزنًا على رحيل الرئيس الأسبق، بينما احتضنها جمال مبارك لمبادلتها نفس المشاعر الحزينة على الفقيد.

كما ظهرت الفنانة إلهام شاهين، بجوار الفنانة يسرا، وقدمت بنفس الطريقة واجب العزاء لأبناء الرئيس الراحل، وهي منهارة من البكاء.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجنازة العسكرية للرئيس الراحل حسني مبارك، يرافقه علاء وجمال مبارك، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وقيادات بالدولة.

وكانت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020، كما أعلنت دول عربية على رأسها الإمارات والبحرين.