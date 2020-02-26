  • الأربعاء 26 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر08:29 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الفيديو

حقيقة فيديو لـ"كورونا" أثار الذعر بالسعودية

جثمان مبارك

لماذا أقيمت صلاة الجنازة مرتين على مبارك؟

الدولار يواصل تراجعه.. ويسجل هذا الرقم

الدولار يقفز ويعاود الارتفاع بشكل مفاجئ

يسرا تعزي جمال مبارك

انهارتا من البكاء.. يسرا وإلهام شاهين تحتضنان جمال مبارك

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات حاسمة على الزمالك

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات حاسمة على الزمالك

مبارك وأمير الكويت

أمير الكويت يفاجئ أسرة "مبارك" بهذا الإجراء

ساويرس

نجيب ساويرس ينذر بكارثة اقتصادية خلال شهور

صورة

موقف سعودي مفاجئ يقلب الأوضاع على "بشار الأسد"

أرشيفية

إثيوبيا تنسحب من مفاوضات سد النهضة بشكل مفاجئ

علاء وجمال يحملان نعش والدهما

علاء ينهار وجمال يحمل نعش والده «مبارك»

حفيد مبارك:«محمد وجدي في الجنة»

آخر الأخبار

مبارك وحفيده
مبارك وحفيده
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

محمد رمضان ينشر مقطع رقص تزامنًا مع دفن «مبارك»

#

كيف تصرف مبارك حين رأى "مرسي" في المحكمة قبل وفاتهما؟

#

كواليس إجراء الرئيس الأسبق لعملية جراحية خطيرة في ألمانيا

#

الإفتاء:شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار

حفيد مبارك

عمر علاء مبارك

حفيد الرئيس الراحل

جنازة الراحل

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الراحل حسني مبارك، صورة تجمع الرئيس الأسبق مع شقيقه محمد علاء.

وكتب عمر مبارك، عبر حسابه على «إنستجرام» اليوم الأربعاء: "مع محمد في الجنة إن شاء الله، الله يرحمك يا جدي".

ويظهر في الصورة مبارك جالسا بجواره حفيده محمد علاء مبارك الذي وافته المنيه في سن صغير.

وقبل نحو 11 عاما، توفي محمد علاء مبارك في مايو عام 2009، وكان يبلغ من العمر وقتها 12 عاما.

وأدى المئات، اليوم، صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حفيد مبارك:«محمد وجدي في الجنة»
» «تريزيجيه»: جاهزون للمباراة النهائية أمام مانشستر سيتي
» مهاتير محمد يشترط دعم البرلمان لرئاسة الحكومة
» إسقاط طائرة تركية في ليبيا
» مدافع برشلونة جاهز للمشاركة أمام ريال مدريد
» بريطانيا تعلن إصابة 13 شخصًا بـ"كورونا"
» موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدور الثاني
» ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في الكويت
» «كاف» يخطر المصري بتعديل موعد مباراته أمام نهضة بركان
» لبنان تعلن إصابة حالتين بفيروس كورونا المستجد
» أول تعليق من "حماس" على لقاءات مسئولين إسرائيليين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"