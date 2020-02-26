أمير الكويت يفاجئ أسرة "مبارك" بهذا الإجراء

26 فبراير 2020 - 07:43 م

أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الأربعاء، في بيان أن الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك، أمير البلاد أصدر أمرًا ملكيًا بإطلاق اسم الرئيس الأسبق حسني مبارك على أحد الصروح المهمة داخل البلاد.

كما نعى المجلس في البيان "ببالغ الحزن والأسى رئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس الثلاثاء، معرباً عن صادق تعازيه ومواساته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وإلى الشعب المصرى الشقيق وإلى أسرة الفقيد الراحل خاصة".

وتابع "وفى غمرة مشاعر الاعتزاز التى يعيشها الكويتيون فى عيد الكويت الوطنى ويوم التحرير المجيدين، فإن دولة الكويت قيادة وشعباً تستذكر بكل الامتنان والتقدير مواقفه التاريخية الحازمة ودوره المحورى فى تشكيل الموقف العربى الرافض منذ اللحظات الأولى للغزو الصدامى الغادر على دولة الكويت، والتأسيس لقيام أقوى تحالف دولى فى مواجهة جريمة الغزو الغاشم إلى أن استعادت دولة الكويت حريتها وسيادتها".

ولفت إلى أنه "بناء على أمر حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وتقديراً لمكانة الراحل الكبير وتخليداً لذكراه، فقد قرر مجلس الوزراء إطلاق اسمه (حسنى مبارك) على أحد الصروح المهمة فى دولة الكويت".

وتوفى "مبارك" يوم أمس عن 91 عامًا، وشيعت الجنازة ظهر اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة.