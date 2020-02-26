» مدافع برشلونة جاهز للمشاركة أمام ريال مدريد

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أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة جاهزية مدافعه جيرارد بيكيه بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق الكتالوني أمام نابولي في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض بيكيه للإصابة في الدقيقة 87 وخرج سيرا على قدمه بشكل طبيعي وطلب من سيتين مدرب الفريق الكتالوني عدم المغادرة، لكن سيتين أراد الحفاظ عليه لمباراة الكلاسيكو.

ونشرت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانيه أن المدافع الإسباني أصبح جاهزا لمباراة الكلاسيكو المقرر إقامتها يوم الأحد القادم على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويعاني برشلونة من غيابات عديدة بصفوفه بإصابات مثل سواريز، و سيرجيو روبرتو، وعثمان ديمبلي، وجوردي ألبا.


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