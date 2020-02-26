الدولار يقفز ويعاود الارتفاع بشكل مفاجئ

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الدولار

ارتفاع

الجنيه

تعاملات اليوم

لأول مرة منذ 3 شهور، ارتفع سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات الأربعاء 26 فبراير، بقيمة وصلة إلى 8 قروش.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم متوسط بلغ 15.54 جنيه بعدما كان قد بلغ مستوى 15.46 جنيه مطلع هذا الأسبوع.

كما سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء حسب الموقع الالكتروني لـ البنك المركزي المصري 15.53 جنيه للشراء 15.63 جنيه للبيع، وهو نفس سعر تداوله في بنوك الأهلى ومصر ومصر ايران والاهلى اليوناني.

وارتفع مؤشر سعر صرف الدولار الامريكي خلال تعاملات اليوم أمام سلة العملات العالمية الرئيسية التي تضم 6 عملات هي الجنيه الاسترليني واليورو والين الياباني والدولار الكندي والكرونة السويدي والفرنك السويسري بنسبة 0.2% وهو ما عزز من أداءه أمام العملة المصرية.

 جرى تداول سعر الدولار بمتوسط بلغ 15.54 جنيه للشراء 15.64 جنيه للبيع، في بنكين هما التجاري البنك الدولي والبنك العربي الافريقي وبسعر 15.55  جنيه للشراء و15.65 جنيه للبيع في 6 بنوك هي عودة والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" والأهلى الكويتي والمصرف المتحد وكريدي أجريكول ومصرف أبوظبي الاسلامي، فيما جرى تداوله بسعر 15.56جنيه للشراء 15.66جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

وعلى صعيد بقية العملات الرئيسية الدولية، فقد ارتفع أيضا سعر صرف العملة الاوروبية الموحدة -اليورو أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم بالبنك الاهلى المصري ليسجل 16.87 جنيه للشراء 17.04 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني إلى 20.05 جنيه للشراء 20.33 جنيه للبيع، والفرنك السويسري إلى 15.88 جنيه للشراء 16.06 جنيه للبيع.


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