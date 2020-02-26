» بريطانيا تعلن إصابة 13 شخصًا بـ"كورونا"

26 فبراير 2020 - 06:32 م

أعلنت السلطات البريطانية اليوم الأربعاء، تسجيل 13 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال وزير الصحة مات هانكوك، إن الحكومة تمتلك خطة واضحة لاحتواء انتشار الفيروس.

ولم يخف الوزير، في كلمته أمام مجلس العموم، إمكانية تسجيل حالات إصابة جديدة، قائلا: "نحن نتوقع المزيد من الحالات هنا".

ولفت هانكوك إلى أنه لا حاجة لإغلاق المدارس في الوقت الذي يخضع فيه التلاميذ لفحوصات تشخيص الفيروس.

يذكر أن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، دعا في وقت سابق إلى "عدم الهلع بسبب تفشي كورونا"، مؤكدا تسجيل 80 ألفا و988 حالة إصابة في العالم أجمع، شخصت 96.5% منها في الصين.