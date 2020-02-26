» «كاف» يخطر المصري بتعديل موعد مباراته أمام نهضة بركان

26 فبراير 2020 - 06:29 م

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المصري البورسعيدي بتعديل موعد مباراته مع نهضة بركان المغربي، في ذهاب دور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة في التاسعة مساء الأحد المقبل، على ستاد السويس الجديد، بدلا من الثامنة مساء.

وكانت بعثة الفريق المغربي وصلت اليوم، وكان في استقبال البعثة التي تضم 36 فردا ويرأسها نائب رئيس نادي نهضة بركان عبد المجيد مضران، وفد من مسؤولي نادي المصري .

تقدم وفد المصري محمد كمال مدير العلاقات العامة، واللواء نادر مراد مدير أمن النادي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشؤون الإدارية والمركز الإعلامي والعلاقات العامة بالنادي.