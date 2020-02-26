وكيل أعمال النقاز يعلن جاهزيته للمشاركة بالدوري الليتواني

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أكد آنيس بن ميم وكيل أعمال حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك والمنتخب التونسي، وصول البطاقة الدولية للاعب لفريقه الجديد سودوفا الليتواني.

وغرد آنيس عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الأربعاء :"الحمد الله اليوم تم الحصول على بطاقة الانتقال الدولي للاعب حمدي النقاز و أصبح مؤهلا للعب مع فريقه الجديد.. حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ".

وكان وكيل النقاز قد أعلن يوم 19 من فبراير الجاري انتقال الدولي التونسي إلى صفوف سودوفا، بعد أن فسخ اللاعب تعاقده مع الزمالك في دسمبر الماضي من طرف واحد، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية وفقا لما أعلنه محاميه الخاص.

وينطلق الدوري في ليتوانيا يوم 13 مارس المقبل و يسعى نادي سودوفا للحفاظ على لقب البطولة التي توج بها في المواسم الثلاث الأخيرة.


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