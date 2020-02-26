إسقاط طائرة تركية في ليبيا

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محمد فضل- متابعات

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نقلت قناة العربية عن مسؤول بإدارة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي التابع للمشير خليفة حفتر، أن منصة الدفاع الجوي في الجيش، تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء.

وقال إن دفاعات الجيش الجوية نجحت في إسقاط الطائرة المسيرة فوق الأحياء البرية بالقرب من مطار طرابلس العالمي.

وأضاف أن: "عندما كانت تحاول الإغارة على مواقع الجيش، مؤكدا أن الطائرة التي تم إسقاطها كانت محمّلة بصواريخ وهي من نوع "بيرقدار"".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس  الثلاثاء إن جنديين تركيين قُتلا في ليبيا حيث تدعم القوات التركية الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في الصراع الدائر هناك.

وتقدم تركيا دعما عسكريا لحكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها وتحاول التصدي لهجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

وفي العام الماضي، وقّع الطرفان اتفاقا للتعاون العسكري وأرسلت تركيا بعدها قوات ومقاتلين من جماعة الجيش الوطني السوري المتحالفة معها إلى ليبيا.

وتؤكد تركيا أن قواتها لا تقاتل في ليبيا بل تساعد حكومة الوفاق الوطني في عملية التنسيق. وقال أردوغان يوم السبت إنه سقط من تركيا "عدد من الشهداء" في ليبيا، وأعلن اليوم عن مقتل جنديين تركيين.


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