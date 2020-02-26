» ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في الكويت

26 فبراير 2020 - 06:01 م

ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الكويت إلى 26 اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، إن "الحالات الجديدة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأوضح البيان أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد".

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجھات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.