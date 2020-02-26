» أول تعليق من "حماس" على لقاءات مسئولين إسرائيليين

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نفت حركة "حماس" الفلسطينية، صحة ما روجته بعض وسائل الإعلام، حول عقدها لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، وأكدت أن "موقفها الواضح والثابت برفضها عقد أي لقاءات مع العدو الصهيوني".

وقالت حركة "حماس" في بيان صحفي إنها "ضد أي علاقة مع الكيان باعتباره كيانا مغتصبا وغير شرعي، وتجرم التطبيع معه من أي طرف أو جهة كانت".

واستهجنت الحركة ما ادعته بعض وسائل الإعلام من عقدها لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، واعتبرتها "روايات باطلة لا أساس لها من الصحة تستهدف تشويه الحركة ومواقفها ورموزها".

ودعت وسائل الإعلام إلى عدم الوقوع في شرك "الأفخاخ"، التي ينصبها "الإعلام الإسرائيلي وبعض الأبواق، التي تحاول إعطاء الذرائع والمشروعية لعمليات التطبيع، التي تتم على الصعيدين العربي والإسلامي، وتشجيع الأطراف المتورطة فيه".


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