» تفاصيل جلسة الفرنسي «كارتيرون» مع «شيكابالا»

26 فبراير 2020 - 05:31 م

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك جلسة هامة مع محمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق خلال تدريبات اليوم من أجل الحديث معه عن بعض الأمور الفنية قبل مواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل.

وأكد كارتيرون لشيكابالا على أهمية دوره في تلك المرحلة كقائد للفريق للشد من أزر اللاعبين ومنح التعليمات لزملائه، والتأكيد على اعتباره عنصر من الجهاز الفني لمنح التعليمات لزملائه.

وخاض شيكابالا التدريبات اليوم بشكل طبيعي رفقة زملائه في إطار الاستعدادات لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.