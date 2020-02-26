  • الأربعاء 26 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:28 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

إسقاط طائرة تركية في ليبيا

علاء وجمال يحملان نعش والدهما

علاء ينهار وجمال يحمل نعش والده «مبارك»

صورة

موقف سعودي مفاجئ يقلب الأوضاع على "بشار الأسد"

الجنازة

"أحمد شفيق" يخطف الأنظار فى جنازة "مبارك"

أرشيفية

إثيوبيا تنسحب من مفاوضات سد النهضة بشكل مفاجئ

محمد صلاح

مفاجأة.. محمد صلاح بديلًأ لـ«بيل» في ريال مدريد

أرشيفية

قاتل زوجته: «جمعت بيني وبين والدي على سرير واحد»

سمك

مستثمر مصري يفجر مفاجأة عن سعر الأسماك

«المذابح الأسرية».. جرائم هزت الرأى العام

«المذابح الأسرية».. جرائم هزت الرأى العام

الأمير طلال مع الملك سلمان

عاجل.. وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

قاتل زوجته: «جمعت بيني وبين والدي على سرير واحد»

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ قصى خولى على فيديو زوجته.. هذا ما قاله

#

تعليق ناري من أسطورة الأهلي على قرارات لجنة الانضباط

#

عاشرهاعامًا ونصف على أنها زوجته ثم كانت الصدمة

#

فى عيد ميلاده الـ 70.. معلومات لا تعرفها عن "على جمعة"

خيانة

قاتل زوجته

الوراق

والده

الرذبلة

كشف قاتل زوجته بمنطقة الوراق بالجيزة، تفاصيل وأسباب ارتكابه جريمته، في مفاجأت صادمة، حيث أقر بأن زوجته جمعت بينه وبين والده على سرير واحد، وأنها مارست الرذيلة مع والده وهو نائم بجوارها.

وقال الزوج في اعترافاته أمام فريق نيابة حوادث شمال، أن زوجته تركت المنزل منذ 3 شهور،وعلم بارتباطها بعلاقة غير شرعية بأحد الأشخاص وإقامتها لديه في إحدي محافظات الصعيد وعندما علم مكانها ذهب لإحضارها وعاد بها لمنزل والده بمنطقة الوراق حيث أقام برفقة أبنائه الأربعة من زوجته السابقة وزوجته الثانية وطفليهما ووالده في شقة غرفتين.

كما كشفت التحقيقات أن الزوج أقدم على تعذيب زوجته والاعتداء عليها طوال هذه الفترة وحرقها في مناطق حساسة بجسدها، رغبة في تأديبها وعقابها.

وقال المتهم إنه يوم الجريمة استيقظ من النوم الساعة العاشرة ليلا علي أصوات وهمهمات ليفاجأ بزوجته ووالده يمارسان الرذيلة وعندما شعرا باستيقاظه ادعيا النوم فقام الزوج واصطحب الأطفال خارج الغرفة وعاد حاملا مطواة سدد بها طعنة في بطن زوجته فصرخ والده محاولا الاستفسار منه علي سبب جريمته نافيا اقامته علاقة جنسية مع زوجة ابنه.

وأضاف المتهم انه عقب ضرب زوجته بالمطواة حاول قتل والده أيضا ولكن يده ارتعشت عندما استجداه الأب مرددا: "أنا معملتش حاجة هي اللي غوتني هتضيع نفسك عشانها احنا نخلص من جثتها وكأن مفيش حاجة حصلت"، وكشفت التحقيقات أن المجني عليها ظلت قرابة ساعتين علي قيد الحياة تنزف جراء الطعنة التي أصابتها وحاولت استعاطف زوجها وحماها لإنقاذها فقام الأخير بكتم أنفاسها وخنقها بـ "ايشارب" خشية فضح علاقتهما حيث أنهما مارسا الرذيلة عدة مرات قبل اكتشاف الزوج يوم الجريمة.

أمرت النيابة بحبس الزوج ووالده 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهما تهم القتل العمد والاحتجاز والتستر على جريمة وحيازة سلاح أبيض.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أول تعليق من "حماس" على لقاءات مسئولين إسرائيليين
» «المسابقات» تُحدد موعد مباراة الأهلي وإنبي
» ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في الكويت
» تفاصيل جلسة الفرنسي «كارتيرون» مع «شيكابالا»
» لبنان تعلن إصابة حالتين بفيروس كورونا المستجد
» صحفي تونسي: جماهير الترجي خائفة من مواجهة الزمالك
» قاتل زوجته: «جمعت بيني وبين والدي على سرير واحد»
» «الشعباني» يعلن قائمة الترجي لمواجهة الزمالك
» تعليق الدراسة فى الكويت لمدة أسبوعين
» عاجل.. وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
» "أحمد شفيق" يخطف الأنظار فى جنازة "مبارك"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:25 م

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"