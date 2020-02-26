» لبنان تعلن إصابة حالتين بفيروس كورونا المستجد

سجلت لبنان اليوم الأربعاء، الحالة الثانية المصابة بفيروس كورونا المستجد، في تطور جديد للفيروس حسبما أعلنت وزارة الصحة للبنانية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقد مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، للحديث عن فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "سأعقد مؤتمرًا صحفيًا في البيت الأبيض، حول فيروس كورونا، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت أمريكا".

وأضاف أن مسؤولي مركز السيطرة على الأمراض وغيرهم سيحضرون المؤتمر.

ويشار إلى أن الكويت أعلنت صباح اليوم الأربعاء، إصابة 24 حالة مؤكدة بالفيروس، في ظل إقامة الحجر الصحي للقادمين من إيران.