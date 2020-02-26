» "أحمد شفيق" يخطف الأنظار فى جنازة "مبارك"

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ظهور أحمد شفيق فى جنازة مبارك

أحمد شفيق

جنازة مبارك

جنازة حسنى مبار

شارك الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق لانتخابات الرئاسة، في جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك اليوم الأربعاء.

ورصدت الكاميرات الظهور النادر لرئيس الوزراء الأسبق، حيث حرصت على إظهاره في مراسم تشييع الجنازة، التي كان حاضرًا فى صفوفها الأولى.


وظهر شفيق خلال وقوفه مع عدد من الشخصيات العامة والوزراء في محيط مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس انتظارا لخروج الجثمان.

ونعى شفيق الرئيس الراحل قائلا: "فقدت مصر اليوم زعيما حكيما، قائدا صلبا شجاعا، أثبتت كافة الظروف والأحداث مدى قدرته التي منحه الله إياها على المواجهة والنجاح؛ الرئيس محمد حسني مبارك".

وتابع: "رحم الله فقيد الوطن، القوي المخلص الأمين. عزائي لأبناء مصر.. عزائي للأسرة الكريمة في مصابها الأليم.. وعزائي لنفسي فقد القائد والمعلم".

ويعد أحمد شفيق رئيس وزراء مصر السابق في الفترة من 29 يناير 2011 إلى 3 مارس 2011، وقبل رئاسة مجلس الوزراء كان وزيرا للطيران المدني وذلك منذ عام 2002.

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