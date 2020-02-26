مستثمر مصري يفجر مفاجأة عن سعر الأسماك

26 فبراير 2020 - 04:52 م

أكد محمد صابر رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الفتح للاستثمار، أن قوانين الاستثمار الجديدة والإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا كانت في صالح المستثمرين المصريين والأجانب، ومنظومة الاستثمار بشكل عام.

وأضاف صابر، أن الاقتصاد المصري مر بمراحل كثيرة كانت غاية في الصعوبة، استطاع تجاوزها والانطلاق نحو أعلى نسب النمو بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحمل الشعب المصري صعوبات الإصلاح الاقتصادي، واصطفافه خلف قيادته السياسية الحكيمة في تجاوز عثرة الاقتصاد المصري في المرحلة الأخيرة.

وتوقع صابر، انخفاض الأسعار بشكل كبير؛ حيث يصل سعر كيلو السمك إلى 20 جنيهًا؛ بعد انضمام الشركة المصرية العربية لصيد الأسماك إلى مجموعة الفتح للاستثمار، وسعر كيلو اللحمة إلى 55 جنيهًا؛ حيث من المقرر أن يتم افتتاح حوالي 300 منفذ بالقاهرة والمحافظات بهدف بيع الأسماك، والخضروات واللحوم بحيث، فضلا عن توفير حوالي 1000 فرصة عمل للشباب .

وتابع : التوسع في المشروعات الاستثمارية الجديدة، ودخول القطاع الخاص فيها هدف الدولة في المرحلة المقبلة؛ التي سيكون للشباب الدور الرئيسي في العمل بها؛ حيث ستوفر لهم آلاف فرص العمل؛ مؤكدًا أن مصر في ستكون في مصاف أكبر 10 دول اقتصادية على مستوي العالم في عام 2025.