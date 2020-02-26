» تعليق الدراسة فى الكويت لمدة أسبوعين

26 فبراير 2020 - 04:44 م

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة فى البلاد لمدة أسبوعين بسبب فيروس كرونا المستجد.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في الكويت إلى 25 حالة، إثر تسجيل سبع إصابات جديدة.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية بيانًا عن وزارة الصحة الكويتية بأن الحالات الجديدة هي لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلى إيران، مبينة أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).