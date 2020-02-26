» عاجل.. وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

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وفاة

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طلال بن سعود

أعلنت وسائل إعلام محلية في  السعودية، مساء يوم الأربعاء، وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، عن عمر يناهز 72 عاماً، بعد تدهور وضعه الصحي في أحد مستشفيات الرياض.

 وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اللهم اغفر لعبدك طلال بن سعود بن عبدالعزيز وارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن المقرر أن يصدر الديوان الملكي بيانًا يعلن فيه وفاة الأمير طلال بن سعود.

وعمل الأمير الراحل موظفاً في إمارة منطقة الرياض في المكتب الخاص لأمير الرياض سابقا سلمان بن عبد العزيز آل سعود من عام 1400هـ حتى عام 1425هـ وقد تقاعد من عمله لظروف والدته الصحية رحمها الله.

يشار إلى أن الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود الابن الحادي والعشرون من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود ولد في عام 1371هـ/1952م في العاصمة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية .

الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود الابن الحادي والعشرون من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعودولد في عام 1371هـ/1952م ولد في العاصمة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

و بدأ ودرس تعليمه الأبتدائي في عام 1377هـ/1958م وتخرج منه في عام 1384هـ/ 1964م فبدأ تعليمه المتوسط في عام 1384هـ/1964م وتخرج منه في عام 1387هـ/1967م ثم درس الثانوية في عام 1390هـ/1970م وتخرج منه في عام 1393هـ/ 1973م تخرج من معهد الأنجال بالثانوية العامة ثم تخرج من جامعة الملك سعود.


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