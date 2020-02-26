مفاجأة.. محمد صلاح بديلًأ لـ«بيل» في ريال مدريد

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المصريون

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن عودة النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، لدائرة اهتمامات نادى ريال مدريد الإسبانى، مجددا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة من أجل تدعيم الخط الهجوم تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ذكرت صحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية نقلا عن تقارير إسبانية، أن ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز يمكنه دفع 150 مليون يورو (126 مليون استرلينى) من أجل التعاقد مع محمد صلاح، في حال نجاح الفريق الملكى في التخلص من الويلزى جاريث بيل الذى يجد صعوبة في رحيله عن الفريق بسبب الراتب الضخم الذى يحصل عليه.

أضافت الصحيفة أن بيريز يرى أن محمد صلاح هو البديل المثالي ليصبح أحدث إضافة للفريق في الصيف، بعدما تألق النجم المصرى منذ انضمامه لصفوف ليفربول في أغسطس من عام 2017، موضحة أن الفرعون المصرى هو البديل الأبرز للفرنسى كيليان مبابى الذى يرغب الملكى في ضمه لكن المغالاة المادية من جانب باريس سان جيرمان الذى يطلب 300 مليون يورو قد تحول دون إتمام الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جارى نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق أكد في وقت سابق على رحيل محمد صلاح في نهاية الموسم عن ليفربول قائلا: "محمد صلاح سوف يغادر ليفربول، أنا متأكد من ذلك تماما، أستطيع أن أرى ذلك، "، مضيفا "برشلونة وريال مدريد يسعيان دائماً للتعاقد مع نجوم الدورى الإنجليزى أصحاب المستويات الرائعة، وأعتقد أن محمد صلاح ليس بعيداً عن أنظار الريال والبارسا".

وعادل النجم المصرى محمد صلاح، مؤخرا السجل التهديفي للنجم الأوروجويانى لويس سواريز مع الريدز فى الدورى الإنجليزى.

وأصبح محمد صلاح رابع أفضل هدافى ليفربول التاريخيين فى الدورى الإنجليزي، حيث سجل النجم المصرى 69 هدفا حتى الآن ليتساوى مع سواريز الذى سجل نفس العدد من الأهداف بقميص الريدز فى البريميرليج.

ويأتى محمد صلاح مع سواريز في المركز الرابع حيث يتقدمهم 3 نجوم هم: روبى فاولر فى الصدارة برصيد 128 هدفا، ثم ستيفن جيرارد الوصيف بـ120 هدفا، ومايكل أوين ثالثا 118 هدفا.

 


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