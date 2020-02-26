» هل يعالج زيت الزيتون أمراض القلب والسكر

26 فبراير 2020 - 02:55 م

أشارت العديد من الدراسة الطبية الحديثة إلى أن زيت الزيتون من الزيوت المهمة التي يجب أن يستبدلها الإنسان في طعامه بالزيوت الأخرى.

و قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر إنه لم يثبت حتى الآن ما إذا كان زيت الزيتون يساعد في علاج القلب و السكر حسبما يشاع، لافتا على صفحته علي"تويتر" إلي أن زيت الزيتون ليس علاجا سحريا لأمراض القلب والسكر والدراسات التي قالت ذلك ليست قوية.

وأضاف أن العلاج الأمثل للسكر هي الحمية والرياضة واستخدام الأدوية التي وصفها الطبيب، مشيرا إلى أن هذا لا يمنع استخدام الزيوت النباتية الغنية بحمض الأوليك أكثر من 70%، لافتا إلي أنه يجب ألا يزيد عدد السعرات الحرارية على المسموح بها للمرضي".

وأضاف أن حمض الأوليك يتواجد أيضا في اللحوم والبيض والجبن والمكسرات والحليب و الأفوكادو. .