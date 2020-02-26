فتح مقبرة مبارك استعدادًا لدفنه بمصر الجديدة

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إيمان هاني

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أعلن رامي محمد، مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "قناة مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، استعدادات مدافن مصر الجديدة لاستقبال جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز 91 عامًا.

وقال محمد خلال مداخلة هاتفية للبرنامج: "إننا متواجدين أمام مقابر عائلة مبارك، وتجرى الآن استعدادات استقبال جثمان الرئيس الراحل بعد تشييعه من مسجد المشير، وهناك استعدادات تتم بالقرب من هذا الموقع بتجهيز مهبط للطائرات".

وتابع: "أنه يتم حاليًا تجهيز قاعة لاستقبال كبار الزوار وتلقي التعازي من قبل الزوار والمعزين، وتم فتح المقبرة ويجرى الآن استعدادها، وهناك حالة استنفار أمني بمحيط مقابر عائلة مبارك، وتم غلق بعض الطرق القريبة منها".

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