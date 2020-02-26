» بالصور.. أبرز مشاهد المواطنين في جنازة مبارك

26 فبراير 2020 - 02:40 م

احتشد المئات من أنصار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في محيط مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، منذ الساعات الأولي من صباح اليوم انتظارًا لتشييع جثمانه، ورددوا الهتافات المختلفة وكان أبرزها "يا علاء قول لأبوك 100 مليون بيودعوك"، فيما صرخت بعض السيدات منتحبين قائلة" أبويا اللي مات".

وحمل جميع المشاركين لافتات تحمل صورًا لمبارك وكتب عليها" الوداع يا حبيب الملايين".

جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفي أمس عن عمر يناهز الـ 92 عاما بعد صراع مع المرض، وتنحي من الحكم بعد ثورة يناير في 11 فبراير 2011.