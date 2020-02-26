مواطنون ينعون مبارك: "أبونا اللي مات"

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مبارك

النيل للأخبار

عرضت فضائية "النيل للأخبار"، تقريرًا تليفزيونيا، يرصد استعدادات انطلاق الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 91 عامًا.

وظهر بالتقرير المعروض، توافد المواطنين منذ الصباح الباكر لمسجد المشير، رافعين لافتات وصور "مبارك".

وانهارت سيدتان من البكاء، أثناء نعيهما للرئيس الأسبق، قائلين: "مش متخيلة مصر من غير مبارك، حتى وهو تعبان كان اسمه موجود.. أجمل أيام عمري عشتها في وجوده، أبويا اللي مات النهاردة، إحنا جايين من الفجر علشان خاطر مبارك، ده أب لينا كلنا".

فيما قال مواطن آخر: "أنا فقدت الأمان اليوم بموت مبارك، كنت حاسس أن مصر بخير في وجوده".

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