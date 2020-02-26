مدارس منحت تلاميذها اليوم إجازة بسبب جنازة مبارك

26 فبراير 2020 - 02:18 م

منحت بعض المدارس طلابها اليوم إجازة بسبب مراسم تشييع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث منحت إدارة مدرسة "دي لا مرسال" الطلاب إجازة اليوم بسبب الاختناقات والتحويلات المرورية المتوقعة، وذلك من أجل سلامة الطلاب وراحتهم، مع التأكيد على استئناف الدراسة غدًا.

كما أعلنت مدارس الكنانة الدولية أن اليوم إجازة لطلابها بسبب الجنازة وخوفًا من تعطل الحافلات المدرسية بسبب الجنازة.

ونشرت كلتا المدرستين القرار في بوستات علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حسبما نشرت "الوطن".

جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وافته المنية أمس عن عمر يناهز الـ92 عامًا، وتولي حكم مصر عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وتنحي عن الحكم بعد ثورة يناير في 11 فبراير 2011.