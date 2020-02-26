  • الأربعاء 26 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر04:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة الخبر

موقع ألماني لـ السياح: هذه التصرفات "ممنوعة" في مصر

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

مفاجأة.. أداء صلاة الجنازة على "مبارك" مرتين

الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك

فتح مقبرة مبارك استعدادًا لدفنه بمصر الجديدة

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

موسى: اللي حصل النهاردة رد اعتبار للرئيس مبارك

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

مدارس منحت تلاميذها اليوم إجازة بسبب جنازة مبارك

صورة الخبر

مجلة أمريكية تكشف مفاجأة عن تاريخ "ميلاد مبارك"

مبارك

هتافات " لا إله إلا الله".. تؤخر صلاة الجنازة على مبارك

أحمد عز وهشام طلعت في تشييع جنازة مبارك

أحمد عز وهشام طلعت في تشييع جنازة مبارك

الرئيس السيسي

"السيسي" يقدم العزاء لسوزان مبارك

الرئيس السيسي

وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسجد المشير طنطاوي

مدارس منحت تلاميذها اليوم إجازة بسبب جنازة مبارك

الحياة السياسية

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

أحمد عز وهشام طلعت في تشييع جنازة مبارك

#

هتافات " لا إله إلا الله".. تؤخر صلاة الجنازة على مبارك

#

ظهور أحمد شفيق فى جنازة مبارك

#

تعرف على التفاصيل الجديدة فى جنازة وعزاء مبارك

وفاة

عزاء

السيسي

مبارك

منحت بعض المدارس طلابها اليوم إجازة بسبب مراسم تشييع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث منحت إدارة مدرسة "دي لا مرسال" الطلاب إجازة اليوم بسبب الاختناقات والتحويلات المرورية المتوقعة، وذلك من أجل سلامة الطلاب وراحتهم، مع التأكيد على استئناف الدراسة غدًا.

كما أعلنت مدارس الكنانة الدولية أن اليوم إجازة لطلابها بسبب الجنازة وخوفًا من تعطل الحافلات المدرسية بسبب الجنازة.

ونشرت كلتا المدرستين القرار في بوستات علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حسبما نشرت "الوطن".

جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وافته المنية أمس عن عمر يناهز الـ92 عامًا، وتولي حكم مصر عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وتنحي عن الحكم بعد ثورة يناير في 11 فبراير 2011.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نياشين "مبارك" ترافقه في الجنازة العسكرية
» هل يعالج زيت الزيتون أمراض القلب والسكر
» بالصور.. أبرز مشاهد المواطنين في جنازة مبارك
» طائرة جثمان مبارك تصل إلى مقابر العائلة
» أول ظهور لنجلي "مبارك" منذ وفاته
» الصحة تتعاقد على مستلزمات وقائية والوزراء يوافق
» الكويت.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 18
» الكويت تتخذ قرارًا جديدًا بعد انتشار فيروس كورونا
» شاهد.. محتجز كويتي يشعل النيران فى سيارة شرطة بعد القبض عليه
» عادل إمام ينعي مبارك باكيا بهذه الكلمات
» "كورونا" ينتشر ويحصد المزيد من الأرواح

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:55 م

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"