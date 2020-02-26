الحزن يخيم على أسرة مبارك

26 فبراير 2020 - 01:59 م

سيطرت حالة من الحزن على أبناء وأحفاد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك خلال تشييع جنازته، وظهر علاء وجمال مبارك بجانب عمر علاء حفيد الرئيس الراحل مبارك داخل جامع المشير استعدادًا لتشييع جنازة الرئيس الراحل حسني مبارك.

وستشيع جنازة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

ويشهد اليوم الأربعاء إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وفاته المنية أمس عن عمر يناهز الـ91 عامًا وذلك بعد معاناة مع المرض.