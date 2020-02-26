هتافات " لا إله إلا الله".. تؤخر صلاة الجنازة على مبارك

26 فبراير 2020 - 01:54 م

سيطرت حالة من الحزن داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، لحظة وصول جثمان الرئيس الأسبق حسني مبارك، ما تسبب في تأخير الإمام لبدء الصلاة حتى الآن.

وردد الحاضرون، هتاف: "لا إله إلا الله"، محاولين الاقتراب من الجثمان، الذي يحمله نجلا الرئيس الراحل، علاء وجمال مبارك.

وكثف قوات الأمن من تواجدها في محيط مسجد المشير بالتجمع الخامس، لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان مبارك، بحضور رسمي رفيع المستوى للدولة المصرية.