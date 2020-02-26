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مبارك

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الصحة تتعاقد على مستلزمات وقائية والوزراء يوافق

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متابعات- أمينة عبد العال

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الصين

وزارة الصحة

مجلس الوزراء

فيروس كورونا

أعلن مجلس الوزراء موافقته على طلب وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع الشركات المتخصصة لشراء احتياجاتها اللازمة لأخذ الاحتياطات الوقائية فيما يتعلق بفيروس"كورونا".

يأتي ذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية في هذا الشأن، حسبما نشرت" الوطن".

كما قامت وزارة الصحة والسكان برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول المرض إلي البلاد والاكتشاف المبكر لأي حالة مشتبه بها.

جدير بالذكر أن الفيروس انتشر في الكثير من الدول العربية والأوروبية وتناصفت بؤرته الثانية كل من إيران وكوريا الجنوبية، الذي انتشر فيهم الفيروس، وتعتبر البؤرة الأولي هي الصين والتي تجاوزت فيه حالات الوفاة الألفي حالة وتجاوزت عدد الإصابات 77 ألفا.

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