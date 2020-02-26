بكاء أمام مسجد المشير حزنا على مبارك

26 فبراير 2020 - 01:01 م

شهد محيط مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس توافد أعداد كبيرة من محبي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك انتظارًا لتشييع جثمان.

وشهد التجمع حالة من الحزن والنحيب والبكاء بين النساء وقالت أحداهن وهي تنتحب "أبويا اللي مات".

في سياق متصل شهد محيط المسجد استعدادات أمنية مكثفة استعدادًا للجنازة العسكرية.

جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفي أمس عن عمر يناهز 92 عامًا، وهو يعتبر أول رئيس يحكم مصر لمدة 30 عامًا، وتنحي عن السلطة في 11 فبراير 2011 ، بعد ثورة 25 يناير.