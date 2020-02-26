أشهر حكايات مبارك مع نجوم الفن.. "المنتصر بالله والزعيم" أبرزهما

يبدو أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك كان تجمعه علاقة ببعض نجوم الفن والمشاهير، حيث عبر الكثيرون منهم عن حزنهم، ولم يقتصر على نجوم الفن في مصر بل امتد للنجوم العرب أيضًا، مقدمين التعازي للرئيس الأسبق للبلاد.

المنتصر بالله وأحمد بدير

حظي الفنان الراحل المنتصر بالله، بإعجاب الرئيس مبارك، والذى التقاه الرئيس عام 1994 عقب انتهاء إحدى الاحتفاليات الوطنية وصافحه وأبدى إعجابه الشديد بفنه، وأشار وقتها "مبارك" لأحد حراسه بأن يدون رقم هاتف المنتصر بالله .



وفى هذه الأثناء كان أحمد بدير يشق صفوف الحضور ليلحق بالرئيس، وبالفعل وقف بجوار زميله المنتصر بالله فأبدى مبارك إعجابه به أيضًا ودون حارس مبارك رقم هاتفه ودعاهما لزيارته بقصر العروبة فى أى وقت.

وحينها، ظن المنتصر وبدير أن ما حدث من الرئيس لا يعدو مجاملة وقتية ولكن بعد عدة أسابيع جاءت مكالمة هاتفية للمنتصر بالله وكان الطرف الآخر على الخط أحد العاملين بقصر الرئاسة برتبة عميد، وأبلغ المنتصر برغبة الرئيس مبارك فى لقائه وتم تحديد موعد وذهب بالفعل المنتصر بالله لقصر الرئاسة وفوجئ بأحمد بدير موجود هناك بناء على طلب الرئيس .



انتظر الاثنان فى بهو القصر وحضر مبارك وصافحهما وأشار إلى علبة السجائر التى كان يظهر طرفها من قميص المنتصر بالله وقاله له "بلاش السجاير يا منتصر"، فرد المنتصر بالله: "أنا مش هدخن يا ريس ما دام التدخين ممنوع هنا"، فابتسم الرئيس وقال له "لا أقصد إن التدخين ممنوع هنا ولكن أقصد أنك لازم تمنعها عشان خاطر صحتك".

مسرحيات محمد صبحي في قصر الرئاسة

أما الفنان محمد صبحى فقد عرض عددًا من مسرحياته داخل قصر الرئاسة بالعروبة بناء على طلب الرئيس وعائلته، وقد بدأت هذه العروض بمسرحية "تخاريف" والتى كانت تطرح فى بعض فصولها الحكم الديكتاتورى فى الدول العربية.

عادل إمام وعلاء مبارك

ويعتبر الفنان عادل إمام من أشهر الممثلين الذين تربطهم علاقات وثيقة بالقصر ورجاله حيث كان يعرض أيضًا مسرحياته في قصر الرئاسة، ولكن الصداقة جمعته بـ علاء وجمال مبارك، وقد وضحت قوة الصداقة بين الزعيم وعلاء مبارك حينما أصيب الفنان سعيد صالح بمشكلة في القلب استلزمت نقله لمعهد ناصر الذي رفض استقبال صالح، فما كان من ابنته إلا أن اتصلت بعادل أمام لينقذها من هذه الورطة وحدث ذلك بالفعل، وعلى أثر ذلك أجرى الزعيم مكالمة هاتفية بعلاء مبارك انتهت بقرار علاج سعيد صالح على نفقة الدولة وفى مستشفى دار الفؤاد.





أشرف زكي

وكان أشرف زكى، نقيب الممثلين، له علاقة جيدة قصر الرئاسة ففى عام 1996 كان هناك وفد لإحدى الدول فى ضيافة الرئيس مبارك وأسرته بشرم الشيخ، وهناك احتفالية لهذا الوفد أسند إخراجها لأشرف زكى، فتم ذلك وقدم لأول مرة المطربة أمال ماهر كموهبة غنائية ونالت إعجاب الحضور بشدة وأصبحت من المطربين المفضلين لمبارك.



وكانت تلك الواقعة السبب فى وجود صداقة قوية بين أشرف زكى وعلاء مبارك، كما كان زكى وجهًا مالوفًا لمبارك نفسه فحينما زاره وفد نقابة الممثلين للاتفاق على عيد الفن ربت مبارك على بطن أشرف زكى وقال له "كرشك كبر يا أشرف لازم تلعب رياضة" والمزاح غالبا لا يخرج من مبارك إلا بصعوبة.

منى زكي وأحمد السقا

أما منى زكى فلها نصيب أيضًا من صداقة عائلة الرئيس وكذلك أحمد السقا، حيث جمعتهما الظروف فى منزل الرئيس أثناء تكريم كل منهما عن دوره فى فيلم "أيام السادات" مع الراحل العملاق أحمد زكى، وقد حافظ أحمد السقا على علاقته بعلاء مبارك خاصة أنهما مشتركان فى هواية واحدة وهى لعب كرة القدم.

مرض طلعت زكريا

بينما الفنان الراحل، طلعت زكريا، يأتي ضمن الفنانين الذين حظوا بزيارة مبارك حيث أصبح من النجوم المفضلين له في السنوات الخمس الاخيرة وهو ما دفع مبارك لدعوة زكريا لزيارته فى قصر الرئاسة فى جلسة استمرت ثلاث ساعات تحدثا خلالها فى أمور عدة وهو أيضا ما جعل طلعت زكريا يعلن عن حبه لمبارك برغم كل ما حدث متذكرًا له أفضاله عليه في فترة مرضه.