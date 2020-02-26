تنميل اللسان يشير إلى هذه الأمراض الخطيرة

26 فبراير 2020 - 12:25 م

يعاني بعض الأشخاص من تنميل اللسان ولا يعرفون ما السبب وراء ذلك، إلا أن الدراسات الطبية الحديثة أفادت بأن هذا الأمر معناه إصابة ببعض الأمراض التي يكون بعضها خطير.

ومن هذه الأمراض: الإصابة بأحد أنواع الأورام، الإصابة بمرض السكري، اضطرابات حادة في الهرمونات، نقص فيتامين B ، جفاف الفم لعدم شرب الماء بكميات كافية، نقص حاد في المعادن ومن أبرزها الكالسيوم، تكوين الفطريات والجراثيم علي اللسان.

وتظهر أعراض تنميل اللسان بهذه الصورة "الشعور بحكة في اللسان أو المنطقة حول الفم، صعوبة في البلع وعدم المضغ الجيد، إصدار صوت خشن، انتفاخ اللسان والشفاه".