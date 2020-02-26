» الكويت تتخذ قرارًا جديدًا بعد انتشار فيروس كورونا

26 فبراير 2020 - 12:03 م

بعد إعلان وزارة الصحة الكويتية، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 11 حالة، أعلنت السلطات قرارًا جديدًا بشأن الفيروس.

جاء في مذكرة اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن الكويت منعت السفن الأجنبية، ما عدا تلك التي تنقل نفطا، من المغادرة إلى أو القدوم من عدة دول، وذلك بهدف منع انتشار فيروس "كورونا".

وفرضت المذكرة الصادرة بتاريخ 25 فبراير، حظرًا على السفن القادمة من أو المتجهة إلى كوريا الجنوبية، و إيطاليا، وتايلاند، وسنغافورة، واليابان، والصين، وهونج كونج، والعراق.

واستبعدت مذكرة أخرى تحمل نفس التاريخ سفن قطاع النفط من الحظر.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 11 حالة إثر تسجيل إصابتين جديدتين.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجھات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.