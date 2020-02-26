» شاهد.. محتجز كويتي يشعل النيران فى سيارة شرطة بعد القبض عليه

26 فبراير 2020 - 11:58 ص

أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن مواطنًا أضرم النار في سيارة دورية أمنية، بعد احتجازها له داخلها، وذلك رغبة منه في الانتقام.

وبحسب "مباشر نيوز"، فإن دورية أمنية اشتبهت بأحد الأشخاص كان في حالة غير طبيعية، وقامت بإيقافه، حيث تبين أنه كويتي الجنسية، وحجزته داخل سيارة الدورية، تمهيدًا لنقله إلى مركز الشرطة، إلا أن الكويتي قرر الانتقام من رجال الأمن بعد احتجازهم له وأحرق الدورية.

وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، كما تم إنقاذ الكويتي المتهم من داخل الدورية، ووجهت الأجهزة الأمنية للكويتي تهمة الحريق العمد.



