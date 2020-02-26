بسبب كورونا.. لافتة في زفاف خليجي: السلام بس باليد"

26 فبراير 2020 - 11:37 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق واقعة غريبة من نوعها في حفل زفاف في البحرين، حيث اشترط فيه العريس على الحضور السلام باليد فقط خوفًا من انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد.

ويظهر في الفيديو المتداول، اللافتة وهي موضوعة في واجهة الدخول إلى حفل الزفاف بجانب موضع استقبال العريس للحضور؛ حيث كُتب فيها: ” لسلامتكم وسلامتنا.. السلام باليد فقط ” .

وكانت وزارة الصحة البحرينية، قد أعلنت عن تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي والشارقة عبر مطار البحرين الدولي، ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى هذه اللحظة إلى 17 حالة مصابة في مملكة البحرين.