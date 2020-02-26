» "كورونا" ينتشر ويحصد المزيد من الأرواح

26 فبراير 2020 - 11:28 ص

تفشي فيروس "كورنا" بصورة مقلقة في الكثير من البلاد حاصدًا المزيد من الأرواح، حيث أعلنت السلطات الإيطالية ارتفاع أعداد الوفيات إلى 10 أشخاص، فيما تأكدت إصابة 322 آخرين بالفيروس بعد انتقال العدوى في البلاد.

وسجلت كل من النمسا وكرواتيا وسويسرا أولي الإصابات بالفيروس، كما أعلنت فرنسا عن إصابتين جديدتين، حسبما نشرت "صدى البلد".

وعلي الجانب العربي أعلنت إيران ارتفاع عدد الوفيات إلى 17 شخصًا، وإصابة أكثر من 90 آخرين بينهم نائب وزير الصحة وبرلماني.

وأعلنت الجزائر عن تسجيل أول إصابة لمواطن إيطالي يزور البلاد، كما زادت حالات الإصابة بالفيروس في العراق والبحرين وسلطنة عمان والإمارات ولبنان .

جدير بالذكر أن الصين سجلت أقل حالات وفاة اليوم بالفيروس، الذي أصيب به أكثر من 77 ألف صيني، فيما تجاوزت الوفيات 2000 حالة.