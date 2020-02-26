أشرف زكي: الرئيس مبارك عزم فنانا شهيرا على العشاء و"مراحش"

26 فبراير 2020 - 11:24 ص

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، عن موقف طريف جمع بين الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والفنان عزت العلايلي، حيث عزم "مبارك" الأخير على العشاء ولم يحضر .

وأوضح أشرف زكي خلال اتصال هاتفي لبرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، علاقة مبارك مع الفنانين كانت جيدة واهتمامه بمشاكلهم، فضلًا عن تحدثه بود معهم خلال لقائه بوفد منهم في شهر سبتمبر لعام 2010، ذاكرًا موقف جمع الرئيس الأسبق بالفنان عزت العلايلي: "لا أنسى عندما قال لعزت العلايلي يا عزت فاكر لما عزمتك على العشاء ومجتش يا عزت؟ قاله يا ريس أنت قولتلي الموضوع ده واعتذرت لك، قاله أنا مش هنسالك الموضوع ده يا عزت".

وأعلن "زكي" أنه تلقى العديد من الاتصالات؛ من أجل المشاركة في مراسم الجنازة، مشيرًا إلى أن هناك حزنًا كبيرًا في الوسط الفني وتقديرًا لمبارك.

وروى أن مبارك استأذن منهم في مرة من المرات لحرصه على متابعة مسلسل ليسرا، وحرصه على الاتصال بالفنانين الذين أدوا أدوارًا مهمة، لافتًا إلى أن الرئيس الأسبق تحدث هاتفيًا مع هند صبري وبارك لها على دورها بأحد الأعمال.

وأشاد بإعلان القيادة السياسية الحداد وتنكيس الأعلام وإقامة جنازة عسكرية لمبارك، متابعًا أنه تقدير لمصر قبل التقدير لشخص، ويعكس الاحتفاء بوداع رمز من رموزها وابن من أبناء القوات المسلحة.

وتُوفي الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، مساء الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ91 عامًا، بعد صراع مع المرض، وأعلنت رئاسة الجمهورية الحداد لمدة 3 أيام.