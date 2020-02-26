استقالة رفضها "مبارك" 3 مرات.. من صاحبها

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قال فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إنه كان سعيدًا بالسنوات التي قضاها مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لأنه لم يكن رئيسًا للدولة وإنما رجل عسكري وتصرفاته عسكرية.

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى: "مبارك كان دقيقًا ومحبًا للحياة، ويريد تقديم الكثير للشعب وكان سعيدًا بالسنوات التي قضاها مع الرئيس الراحل".

 وتابع: "بأنه تقدم باستقالته لـ "مبارك" ثلاث مرات مختلفة لكنه لم يقبلها، معقبًا: "مبارك كان يقول لي ارجع مكتبك مش هقبل الاستقالة".

وأكمل: "مبارك كان يقبل الرأي الآخر والنقد ويتعامل بكل حنكة سياسية بدليل وجود 86 من عناصر الإخوان في مجلس الشعب آنذاك، وكانوا يتحدثون بحرية وكانوا هؤلاء ينتقدوا الوزراء بشدة ومبارك يتركهم، مردفًا: "كان هناك وزراء يأتون له ويقولون احمينا من الإعلام لكنه كان يعلن أنه لا يتدخل وأن من يريد التدخل يتدخل بنفسه".

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